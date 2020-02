La manifestazione “Asti in Rosa” rinviata al 19 aprile

La manifestazione “Asti in Rosa” prevista per domenica 8 marzo è stata posticipata, con orari e programma invariati, a domenica 19 APRILE 2020.

Lo spostamento, dettato dalle misure cautelari legate al particolare momento che stiamo attraversando causato da Corona Virus, è stato deciso con parere univoco da parte di tutti i Rappresentanti Istituzionali coinvolti nell’organizzazione.

“Si auspica pertanto che Asti in Rosa, nella nuova data, possa svolgersi con una grande presenza circondata da un clima di festa e di serenità.”

“Lo sport abbatte le barriere e contribuisce a migliorare il ben-essere e la società, condivide i valori fondamentali: lavoro di squadra, lealtà, agonismo, rispetto degli altri senza discriminazioni .”

La manifestazione, organizzata dalla LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV, per opera di una grande sinergia istituzionale che ha visto impegnati nella realizzazione Provincia di Asti, Consigliera di Parità, Comune di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità, Assessorati all’Istruzione e allo Sport, CONI, Ufficio Scolastico Territoriale, vuole essere una dimostrazione di come un gruppo coeso istituzionalmente con ruoli differenti, possa essere capace di divenire protagonista di solidarietà e dedicare una cospicua raccolta fondi alla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori di Asti.

L’intento dell’organizzazione è di continuare a far sì che Asti in rosa sia un appuntamento astigiano per tutte le persone che si riconoscono nei valori dello sport e della solidarietà.

“Asti in rosa 6, WoMen 2020 for Future” è un progetto per celebrare la giornata della Donna.

SONO ANCORA DISPONIBILI MAGLIETTE PRESSO LA LILT ASTI

via Bonzanigo 32 – Tel. 0141 595196

Nei seguenti orari: LUN.-MER.-VEN. dalle 9,00 alle 12,30 oppure MAR.-GIO. dalle 15,00 alle 19,00.