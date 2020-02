La fortuna bacia un cliente del tabacchi-lotto di via Brofferio 43.

Nel negozio di Fabrizio Pegoraro con un gratta e vinci da 5 euro sono stati vinti 10 mila euro.

Non si tratta della prima vincita di questo valore per la tabaccheria di via Brofferio, dove si erano già verificate vincite anche da 20 mila euro.