La Cia Onlus di Canelli promuove il concorso per vignettisti “Disegni DiVini”

La CIA – Comics Illustration & Arts – ONLUS con sede in Canelli (AT), organizza la prima Rassegna di Umorismo ed Illustrazione dedicata al Vino in tutti i suoi colori (con particolare attenzione all’Asti Spumante ed al Moscato) aperta ai migliori disegnatori italiani ed internazionali dal titolo Disegni DiVini.

Regolamento:

Il concorso è gratuito. Possono partecipare tutti i vignettisti, illustratori ed umoristi che operano in campo nazionale ed internazionale, professionisti e non, che abbiano compiuto la maggior età entro la data di apertura dell’evento, che si svolgerà dal 18 al 26 Aprile 2020 in Canelli.

Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica artistica.

Non è richiesta la tavola originale.

Gli Artisti che vogliono partecipare al presente bando indetto dall’Associazione CIA, potranno inviare le loro opere artistiche inedite, in Formato digitale, nel numero massimo di 2 bozzetti, in formato A3 o A4, a mezzo e-mail all’indirizzo: info@ciavisualarts.com – in File PNG, JPG o TIFF, Risoluzione 300 DPI entro e non oltre il giorno 15 Marzo 2020.

In aggiunta, l’autore dovrà inviare dati anagrafici (anche eventuale pseudonimo), numero telefonico, eventuale disponibilità ad essere presenti il giorno dell’inaugurazione e/o della premiazione, la propria biografia e una breve descrizione/spiegazione del soggetto illustrato. Autorizzazione ad utilizzare le opere, in eventuali pubblicazioni, eventi culturali e mostre.

Due categorie in concorso, “Vignettisti” ed “Illustratori”.

Le opere saranno esposte, o cura della CIA , in locali pubblici da essa individuati, dal 18 al 26 Aprile 2020, ed a Settembre 2020 in occasione dello Festa del Vino, previo idoneo allestimento che potrà altresì prevedere una raccolta personale di artisti di Fama.

Le tavole in concorso verranno valutate da una Giuria composta da esperti, e giuria popolare, al fine di attribuire premi di partecipazione consistenti di una Targa ricordo ed alcuni cadeaux per ogni categoria (Professionisti ed amatori).

La premiazione avverrà il giorno 18 Aprile 2020 ed i vincitori che vorranno presenziare saranno ospiti degli Sponsor, unitamente ad altri ospiti. Durante lo manifestazione, sarà conferito un riconoscimento alla carriera, di un noto Artista del Territorio. Eventuali variazioni del programma verranno comunicate via email a tutti i partecipanti.

Per informazioni: www.ciavisualarts.com – info@ciavisualarts.com