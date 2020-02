Juventus, vietato sbagliare ancora

“Dobbiamo capire che vincere non è scontato ed è difficile”. Così Maurizio Sarri aveva commentato a caldo la sconfitta riportata dalla Juventus sul campo del Verona nella ventitreesima giornata di campionato.

All’indomani di questa battuta d’arresto (la seconda subita nelle ultime tre partite) era suonato l’allarme in casa bianconera. Un’occasione mancata per allungare le distanze sulle rivali Inter e Lazio. Ma anche una delle peggiori partite della stagione, con problemi sia in difesa che in attacco e con scelte discutibili imputabili all’ex allenatore del Chelsea.

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse fortemente voluto da Agnelli, la macchina da goal infallibile che ha già segnato più di 50 reti con la maglia bianconera ed è entrato nella storia della Juventus, lo ha ribadito chiaramente: “Non era il risultato che volevamo, ma lavoriamo sodo per i nostri obiettivi”.

“Obiettivi”, è questa la parola chiave. Sì, perché, dopo il pareggio per 1 a 1 strappato al Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro, quella crisi che poteva sembrare un calo fisiologico momentaneo rischia di trasformarsi in un incubo. Una Juventus poco lucida ed efficace ha evitato l’ennesima débâcle grazie a un rigore segnato al 91’ da Cristiano (ancora lui). Nel quartier generale juventino c’è preoccupazione. Il primo obiettivo, la Coppa Italia, è ancora a portata di mano, ma giocatori e allenatore devono dimostrare se è vero, come dicono le statistiche, che dopo le crisi la Juventus sa essere sempre travolgente e se è davvero in grado di centrare gli obiettivi ambiziosi prefissati a inizio stagione.

Le statistiche e i pronostici sono favorevoli. In Coppa Italia è la squadra con il maggior numero di trofei: ben 13, di cui quattro vinti negli ultimi cinque anni. In campionato, i bianconeri vantano otto titoli consecutivi e anche quest’anno le probabilità di vincere sono molto alte. Le migliori quote di calcio per oggi, infatti, danno la Juve come una delle favorite. La lotta per lo scudetto è entrata nella fase decisiva e ci si contende il primo posto fino all’ultimo punto. Ma il messaggio è chiaro: vietato sbagliare ancora.

E poi c’è la Champions, dove la Juve si gioca il tutto per tutto negli ottavi di finale. L’Olympique Lione, sulla carta, è un avversario meno temibile di squadre ben più blasonate, come Real Madrid o Tottenham. L’andata si giocherà nel Parc Olympique Lyonnais, dove la Juventus ha già affrontato in Champions i francesi nella fase a gironi della stagione 2016/2017. I bianconeri vinsero 1 a 0, con un gran goal di Cuadrado e un’ottima prestazione di Gigi Buffon.

Anche in questo caso i pronostici sono favorevoli. La Vecchia Signora parte in vantaggio su un’avversaria che nel campionato francese naviga a metà classifica. Il passaggio ai quarti non sembra un problema, ma in una competizione agguerrita come la Champions nessun avversario è da sottovalutare. Ogni distrazione può essere fatale e compromettere l’obiettivo più importante della stagione. Ronaldo e compagni sono avvisati: vincere non è scontato ed è difficile.