Italia e depressione, incidenza in crescita

Un disturbo che colpisce in Italia circa 3 milioni di persone di cui 2 milioni donne. Numeri in aumento per casi sempre più frequenti che hanno un riscontro diretto anche sull’economia: un risvolto al quale spesso non si conferisce il giusto peso, ma che una recente ricerca dell’Università Tor Vergata di Roma ha provato a far emergere quantificando in 4 miliardi la cifra che viene spesa annualmente per curare cittadini depressi (partendo da 2.600 euro l’anno circa di costi diretti per ciascun paziente).

Un disturbo grave, spesso preso sottogamba o comunque non trattato in modo adeguato: tra i 3 milioni di italiani che soffrono di depressione, sono 1 milione quelli che presentano una forma grave. Soltanto la metà di questi viene trattata in modo adeguato e quindi risolutivo, numeri da aggiungere ai dati di chi viene trattato per tempo e con terapie adeguate ma che non genera alcuna risposta.

Come intervenire nei casi di depressione? Quali sono le terapie più efficaci? Cerchiamo di approfondire il tema con il supporto di una psicologa e psicoterapeuta: Jessica Zecchini, che opera a Pescara ed in rete con servizi di psicoterapia online.

Come può essere definita la depressione?

“La depressione è un disturbo dell’umore molto diffuso caratterizzata da sintomi psico-fisici quali tristezza, apatia, stanchezza cronica, insonnia, pessimismo, diminuzione dell’appetito, progressivo isolamento sociale, abbandono del lavoro. Nei casi più gravi può sfociare anche nella nascita di idee suicidarie.”

A cosa è dovuta la depressione?

“L’insorgere dei sintomi sopra indicati o di altri legati alla depressione possono essere conseguenza diretta di un evento traumatico (si pensi ad un lutto o ad una separazione) o il risultato naturale di un vissuto lontano nel tempo, che quindi è da ascrivere alla propria storia personale e che può emergere ad esempio in fase di psicoterapia.”

Qual è l’approccio più efficace per affrontare la depressione?

“La depressione porta con sé il pensiero negativo come stile di vita, la cosiddetta ruminazione che non consente di uscire da questo pensiero. Il primo step è cercare di bloccare tale processo. Si interviene in modo inclusivo, prendendo quindi in considerazione la soluzione farmacologica e quella della psicoterapia. Importante intervenire per tempo dato che la depressione se non trattate può portare a risultati anche piuttosto seri, andando sostanzialmente ad invalidare il paziente.”

Si sta diffondendo l’approccio di terapia online: di cosa si tratta?

“Le moderne tecnologie consentono oggi di poter usufruire di servizi di psicoterapia online: un approccio che può essere valido anche per curare la depressione nei casi in cui il paziente sia indeciso o meno se intraprendere un percorso di questo genere o non abbia gli stimoli per uscire di casa ed affrontare sedute di psicoterapia fisicamente, in studio. Un’ulteriore strumento per cercare di curare questo disturbo che, purtroppo, negli ultimi anni è in forte crescita.”