Interessante lezione formativa sull’arresto cardiaco per gli studenti del Liceo Classico Alfieri

Ieri pomeriggio, venerdì 7, gli studenti delle classi quinte del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti hanno assistito ad una lezione formativa sull’arresto cardiaco e l’ostruzione delle vie aeree.

Tale intervento è propedeutico a lezioni pratiche per il conseguimento del patentino per l’uso del BLS; azioni importanti quindi, operazioni vitali, perchè aiutare gli altri è proprio l’obiettivo degli studenti. Una volontà comune di Lions Club e Croce Rossa Italiana per ragazzi motivati e partecipi.

I rappresentanti della scuola ringraziano il Lions Club Villanova d’Asti e la Croce Rossa, per la gentile disponibilità.