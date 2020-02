Questa mattina, sabato 8 febbraio, San Damiano d’Asti si è fermata per ricordare il sacrificio del Carabiniere Scelto Fernando Stefanizzi, Medaglia d’oro al Valor Militare, deceduto a seguito di un conflitto a fuoco nel 1988 in piazza Libertà, contro alcuni malviventi che nel rapinare gli Uffici Postali del paese, avevano anche preso in ostaggio il suo Comandante di Stazione.

Alla cerimonia di commemorazione erano presenti, con tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Migliasso, la moglie del compianto Stefanizzi con la figlia, appuntato dei Carabinieri, il Generale di Brigata Aldo Iacobelli, comandante della Legione Carabinieri Piemonte Valle d’Aosta, il Tenente Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale Carabinieri di Asti, il prefetto di Asti, Alfonso Terribile, il Colonnello Fabio Canziani, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, molti sindaci dei paesi limitrofi. Grande partecipazione anche da parte delle scuole e di tutte le associazioni della cittadina sandamianese.

La celebrazione del 32° anniversario della morte del Carabiniere Scelto Fernando Stefanizzi è iniziata con l’alzabandiera in piazza Libertà sulle note dell’Inno Nazionale suonato dagli studenti della Scuola Media di San Damiano, a cui è seguito la deposizione della corona d’alloro sotto la targa apposta nel luogo in cui il militare perse la vita. Il sacrificio e l’esempio di Stefanizzi è stato poi ricordato negli interventi del Sindaco di San Damiano, Davide Migliasso, e del Generale di Brigata Aldo Iacobelli, mentre il comandante della locale stazione carabinieri, Maresciallo Corrado Scola ha letto la motivazione con cui il carabiniere scelto è stato insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Il corteo si è poi spostato presso la chiesa di San Giuseppe per la celebrazione della Santa Messa, per poi concludere la commemorazione in sala consigliare.