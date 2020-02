Inps Asti invita a non recarsi agli sportelli: le misure per arginare il rischio di diffusione del Coronavirus COVID-2019

Anche l’Inps di Asti sta adottando misure strardinarie per diminuire gli accessi agli sportelli di Asti e Nizza Monferrato, con l’obiettivo di prevenire il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus COVID-2019 nel territorio piemontese.

Riportiamo di seguito la comunicazione agli utenti della Direzione INPS di Asti.

————————————————————————————————————————————

Gentile Utente,

la necessità di prevenire il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus COVID-2019 nel territorio piemontese impone la

adozione di misure straordinarie volte a disciplinare l’accesso agli sportelli della Sede INPS di Asti e dell’Agenzia INPS di Nizza proprio per evitare il crearsi di situazioni, come la presenza di molte persone a stretto contatto fra di loro e in spazi stretti, che sono favorevoli al propagarsi del contagio.

Per tale ragione La invitiamo a non recarsi agli sportelli delle due Sedi salvo che ciò sia strettamente indispensabile per la definizione della sua pratica.

In alternativa all’accesso diretto agli sportelli, l’INPS renderà noto a breve un numero telefonico unico per la Sede di Asti, con ricerca automatica di 10 linee, cui potrà rivolgersi, secondo il consueto orario dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, e che potrà fornire riscontro alle sue richieste.

In attesa del numero provinciale può contattare il Contact Center al numero verde 803 164 oppure il numero 06 164164 a pagamento.

L’invito a non recarsi agli sportelli è valido dal 25 febbraio e fino a data da destinarsi.

In ogni caso presso la Sede di Asti resta liberamente accessibile lo Sportello Veloce che eroga esclusivamente prodotti a ciclo chiuso come Rilascio PIN, stampe cedolino pensione, TE08, ed altro come da Circolare 103/2019 (Tasto eliminacode n. 1).

Direzione INPS Asti

Il Direttore