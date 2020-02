Infopoint Turistico aperto per due mesi nel Palazzo Comunale di Asti

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli uffici dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero di piazza Alfieri ad Asti, sotto i portici del palazzo della Provincia.

Per questo motivo, da pochi giorni l’Infopoint si è spostato al piano terra del Comune di Asti, in piazza San Secondo, dove resterà aperto fino a fine marzo. L’operatività e l’accoglienza turistica continuano ad essere garantiti negli spazi dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del palazzo municipale.

Nei locali dell’Ente di piazza Alfieri sono partiti i lavori di rinnovo, attesi da tempo, dove tra meno di due mesi campeggerà il nuovo logo in un ambiente tutto nuovo, pronto ad accogliere turisti e visitatori. Il periodo scelto per avviare il cantiere è quello di bassa stagione, per minimizzare l’impatto sulle utenze, pur garantendo tutti i servizi. In questo periodo inoltre sono iniziate le attività di formazione degli operatori delle sedi di Asti e Alba, con visite reciproche nei territori di competenza (inspection visit).

I lavori di riqualificazione sono stati avviati anche ad Alba, nella sede dell’Ente di piazza Duomo, per dotare entrambi di maggior funzionalità e di un’immagine unitaria, quella del nuovo logo, che identifica l’ Ente costituito lo scorso agosto, da quando Langhe Monferrato Roero sono legati non solo da un’attività integrata di promozione di un’unica destinazione turistica, “The Home of BuonVivere” (La Casa del buon vivere), ma anche dalla nuova immagine, che richiama l’armonia unica dei paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco.