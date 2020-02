Incontro tra il Vescovo di Asti e l’AIDO sezione di Quattordio

Lo scorso mercoledì 12 febbraio, un gruppo di soci AIDO, sezione Cristina Venezia di Quattordio, con la presidente sezionale e quella provinciale di Alessandria, ha incontrato il Vescovo di Asti monsignor Marco Prastaro.

L’occasione è servita all’AIDO di Quattordio per far conoscere al Vescovo le proprie attività, per parlare dei progetti in corso e, più in generale, per presentare la sezione quattordiese. “Il gruppo AIDO del paese – spiegano dall’AIDO – molto motivato e attivo in paese e in provincia, ha invitato il Vescovo a celebrare per la messa del donatore, in programma sabato 28 novembre, primo sabato d’Avvento. Un momento di grande accoglienza, nell’abbraccio della fede e dell’aiuto per le donazioni. Un grazie sentito al nostro vescovo, per la gentile accoglienza.”