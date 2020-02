Incidente stradale sulla statale Asti Mare

Un incidente stradale è accaduto questa sera sulla strada statale Asti Mare.

All’altezza di Vigliano, davanti alla discotesca Simbol, un’auto è uscita di strada ed è finita nel fossato; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente e se vi siano coinvolti altri mezzi.

Dalle prime informazioni non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e dei Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi e per la gestione della viabilità, con il traffico che risulta rallentato; si raccomanda la massima prudenza.