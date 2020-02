Incidente stradale a Cortanze, camion fuori strada

Un incidente stradale sta causando disagi sulla strada provinciale 458.

All’altezza del comune di Cortanze un camion è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento, adagiandosi sul fossato. Non si sa ancora se ci sono altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e i Carabinieri, sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante e il traffico risulta rallentato in entrambe le direzioni di marcia.