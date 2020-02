Oggi pomeriggio, venerdì 14 febbraio, si è verificato un incidente agricolo mortale nell’astigiano.

Il fatto è accaduto in un campo situato tra Isola d’Asti, in frazione Repergo. Un uomo di 67 anni è rimasto schiacciato sotto il trattore ed è deceduto; non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente.

Sono subito intervenute le ambulanze del 118, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.