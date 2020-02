In treno da Torino per spacciare droga ad Asti: arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, gli operatori della Polizia di Stato – Questura di Asti, hanno effettuato un’attività di controllo straordinario del territorio nei pressi della locale stazione FF.SS., luogo nel quale era stata segnalata la presenza, come in altre città, di spacciatori, specie di origine straniera.

Durante il servizio, veniva notata la presenza di uno straniero, sceso dal treno proveniente da Torino, che con fare prudente e guardingo si dirigeva nei pressi della fontana presente nella piazza Marconi. Tale atteggiamento destava l’attenzione di personale della Squadra Mobile – sezione Antidroga, che nell’immediatezza riusciva a fermare lo straniero per un controllo documentale.

All’atto del controllo l’uomo manifestava nervosismo nel declinare le proprie generalità, tanto da essere sottoposto a perquisizione personale, anche in considerazione dei precedenti di polizia specifici per reati attinenti agli stupefacenti.

Il soggetto identificato per O.M., nigeriano 40enne, senza fissa dimora, ad un più attento controllo operato sul posto risultava essere proprio un “corriere” della droga: il personale operante, a seguito di perquisizione, riusciva a rinvenire nella patta interna dei pantaloni, in un’apposita fessura creata nella stoffa vicino la cerniera, una busta di cellophane trasparente occultata, con all’interno 48 ovuli in cellophane termosaldati contenenti a loro volta sostanza stupefacente di tipo cocaina, destinata a consumatori astigiani.

Il soggetto, terminate le formalità di rito, veniva arrestato per spaccio di stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.