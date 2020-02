Imprese innovative, giovani e mondo del lavoro: iscrizioni aperte a “Designing start up”

“Designing start up”: questo il nome dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Asti e organizzata dall’Informagiovani in collaborazione con il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini.

L’incontro previsto per giovedì 5 marzo dalle 9.30 alle 17.00 nella sede del Polo Universitario ha come obiettivo quello di dare ai giovani in cerca del primo impiego degli strumenti per creare start up e imprese innovative.

“L’iniziativa messa in atto dall’ Informagiovani rappresenta una possibilità concreta per i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. La Cooperativa Le Macchine Celibi, che gestisce il servizio, metterà a disposizione per un’ intera giornata un esperto in imprese innovative sociali che da anni opera nella città di Lucca per supportare i giovani nei processi di partecipazione civica e d’impresa” spiegano il vice sindaco Marcello Coppo e l’assessora alle Politiche Giovanili Elisa Pietragalla.

Informagiovani Asti intende proporre un laboratorio dinamico e partecipativo con la scommessa di generare un processo di idee e di attività.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’Informagiovani (via Goltieri 1 angolo corso Alfieri) nei giorni di apertura dello sportello: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 oppure telefonando allo 0141/399215 o inviando mail a: informagiovani@comune.asti.it

Il seminario è rivolto a giovani tra i 18 ed i 29 anni di età e le iscrizioni saranno possibili fino ad un massimo di 20 partecipanti.

Sarà anche possibile dare la propria adesione durante le Giornate informative per la scelta post –diploma previste il 10 e 11 febbraio dalle 9 alle 17 al Polo universitario di Asti (piazzale De Andrè).