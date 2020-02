Imparare nel bosco: sabato alla scuola di Serravalle d’Asti, incontro dedicato alla pedagogia all’aperto

Continuano “i sabati del villaggio”, il ciclo di incontri dedicato alla pedagogia delle scuole all’aperto, alla primaria “Piero Donna” di Serravalle d’Asti (via alle Scuole 25)

Dopo l’incontro con Elena Piffero dedicato all’apprendimento spontaneo di sabato scorso [nella foto], dopodomani, sabato 15 febbraio, alle 16, al centro dell’attenzione e della discussione ci sarà la pedagogia del bosco con le sue basi teoriche, gli strumenti per praticarla e le esperienze italiane ed europee. Sarà anche presentato il libro “Pedagogia del bosco” (Terra Nuova Edizioni), dall’autrice stessa, Selima Negro.

Selima Negro vive in provincia di Lecco, dove ha fondato l’associazione “Fuori dalla scuola” e un asilo nel bosco per i bambini di 2-6 anni. Laureata in Scienze dell’educazione con una tesi sulla dimensione pedagogica del rischio, ha lavorato come educatrice ed educatrice ambientale in Brianza fino al 2015, quando è diventata accompagnatrice di scuola nel bosco.

All’appuntamento sarà presente anche il maestro Giampiero Monaca [nella foto che segue NdR], che insegna presso la scuola ed è l’ideatore del metodo chiamato “BimbiSvegli”. L’intero ciclo di eventi organizzato da Bimbisvegli, fa parte del circuito formativo e di aggiornamento della Rete di Cooperazione Educativa ed è organizzato con la collaborazione di Agathon s.n.c, con la disponibilità del Comune di Asti.

Partecipazione libera e gratuita per tutti. L’incontro è rivolto in modo particolare ad educatori, docenti, genitori e formatori. Seguirà rinfresco per i presenti.

Sempre sabato 15 febbraio al mattino dalle 10,30 letture animate per bambini in collaborazione con le lettrici del progetto “Nati per Leggere” dellaBiblioteca Astese.