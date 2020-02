Il Vangelo di oggi, domenica 9 febbraio 2020

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, 9 febbraio 2020.

Antifona

“Venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a lui che ci ha fatti; egli è il Signore nostro Dio.”

(Sal 94,6-7)

Vangelo

Voi siete la luce del mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,13-16

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».”