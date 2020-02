Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Giancarlo Avanzi, in visita al polo Astiss

Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi, sarà in visita ad Asti presso la sede del polo universitario Rita Levi Montalcini, su invito del presidente del consorzio Astiss, Mario Sacco, mercoledì 26 febbraio, dalle ore 15.

Il Rettore visiterà la sede, i laboratori, le strutture didattiche e di accoglienza agli studenti, incontrerà i docenti, i responsabili, il personale didattico e di segreteria del corso di laurea di I livello in Servizio Sociale e del Master di I livello in Sviluppo Locale. Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni.

A seguire Gian Carlo Avanzi incontrerà, in una riunione interna dedicata, i rappresentanti del consorzio Asti Studi Superiori, gli amministratori, le associazioni datoriali, interessate allo sviluppo della formazione e alla crescita del polo universitario.