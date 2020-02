Il comunicato ufficiale dei Sindaci sul rinvio della “MonferRun” per paura del Coronavirus

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale dei Sindaci sul rinvio della “MonferRun” per il Coronavirus.

I Sindaci dei Comuni di Canelli, Nizza Monferrato, Calamandrana e San Marzano Oliveto rilevano quanto segue:

PREMESSO CHE

In data 23 febbraio 2020 è in programma la gara podistica denominata “MONFERRUN”;

dai noti fatti di cronaca si è appreso nella giornata di ieri che un atleta che aveva partecipato alla gara podistica “Mezza maratona delle Due Perle” ha contratto il virus denominato “Coronavirus”;

alcuni atleti che hanno partecipato alla predetta “Mezza maratona delle Due Perle” sono iscritti alla “Monferrun”;

nella giornata odierna gli Amministratori Comunali hanno comunicato alla Prefettura di Asti e alle competenti autorità sanitarie tali fatti;

la Prefettura di Asti con nota numero 0006105 del 22 febbraio 2020 rilevava che per motivi precauzionali potesse essere giustificato il rinvio della gara ad altra data;

TUTTO CIO’ PREMESSO

I Sindaci, letta la comunicazione della Prefettura di Asti, ritengono al fine di salvaguardare e tutelare la salute pubblica di emettere Ordinanza contingente ed urgente di divieto di svolgimento della manifestazione “Monferrun” in data 23 febbraio 2020 ed eventuale rinvio a data da destinarsi.

Pur comprendendo il disagio provocato alla Società organizzatrice l’ASD Brancaleone Asti ed agli atleti iscritti, alcuni dei quali provenienti da fuori Regione, siamo certi che la scelta adottata dai Sindaci possa essere compresa dagli atleti e dai cittadini nell’ottica di salvaguardia della salute pubblica argomento di evidente ed indiscutibile interesse collettivo.

