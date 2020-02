Igienizzazione straordinaria: ecco cosa devono fare le scuole per tutelare la salute degli studenti

In seguito alla decisione della Regione Piemonte che prevede la riapertura da lunedì delle scuole al personale amministrativo, ai docenti e al personale ATA, gli istituti saranno chiamati ad un grande sforzo per una profonda igienizzazione straordinaria per sanificare gli ambienti che da mercoledì ritorneranno ad ospitare gli studenti.

Queste le disposizioni della Regione Piemonte inviate dal coordinatore dell’unità di crisi, Mario Raviolo, a tutti i i dirigenti scolastici piemontesi, che prevedono anche alcuni specifici accorgimenti per insegnanti e famiglie.

Di seguito tutte le norme igieniche previste negli ambienti scolastici.

Considerata la situazione legata alla diffusione del Coronavirus, si richiamano con la presenta alcune delle norme igieniche da mettere in atto negli ambiente scolastici, ad integrazione di quelle già esistenti.

Per pulizia si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da superfici, oggetti, eseguita, di norma, con l’impiego di acqua e detergenti.

Per igienizzazione si intende la procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei microorganismi patogeni e non patogeni.

La pulizia dei locali e degli arredi deve essere effettuata in assenza degli alunni.

I locali debbono essere abbondantemente aerati durante le procedure e al termine delle stesse per permettere la dispersione di sostanze che potrebbero essere presenti nei detergenti.

La pulizia e igienizzazione devono essere effettuate mediante, ad esempio, una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno o etanolo, su tutte le superfici, con particolare attenzione a banchi, sedie, cattedre, pavimenti, ecc.

Analogamente si procederà alla igienizzazione di alcune aree specifiche, quali le superfici dei sanitari, le maniglie delle porte dei bagni, il pulsante dello sciacquone, la rubinetteria e gli erogatori del sapone, ecc.

Seguono poi norme per il ritorno a scuola.

Si raccomanda ai docenti di verificare il lavaggio delle mani degli alunni di proteggere con l’incavo del gomito la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti, di utilizzare fazzolettini monouso da gettare immediatamente dopo l’uso, nel cestino dei rifiuti, di non portare alla bocca penne o matite.

Si richiama al corretto comportamento nell’uso dei servizi igienici, ricordando che la dispersione di sapone sul pavimento può provocare pericolose cadute.

I genitori avranno cura di ricordare ai propri figli l’osservanza delle norme igieniche e di rifornirli quotidianamente di fazzoletti monouso.