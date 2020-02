I racconti della nonna conquistano i bambini alla Biblioteca Monticone di Canelli

Anche la sesta edizione de “Il Nonno racconta”, ospitato dalla Biblioteca Civica Monticone di Canelli si chiude con una buona riuscita. Quest’anno i bambini delle seconde elementari delle Scuole Giuliani e Bosca hanno ascoltato le storie della nonna Miranda Gibelli Cacciola, accompagnata dalla sorella Cristina.

I giovanissimi sono stati coinvolti dai suoi ricordi di bambina, dalle sue esperienze legate alla scuola, ai giochi e alla vita vissuta in equilibrio con la natura e a stretto contatto con gli animali, nelle nostre campagne, alcuni decenni fa. Molto interesse hanno suscitato gli oggetti portati dalla nonna, come “il frate” per scaldare il letto, o le foto dei bambini con i piedi nelle bigonce per la pigiatura; tutti si sono divertiti con i simpatici aneddoti, come la storia del maiale che si è ubriacato mangiando bucce e raspi dell’uva.

Dopo questa prima fase di ascolto, il progetto proseguirà con l’elaborazione in classe, attraverso disegni e pensieri, delle storie ascoltate. Infine, gli studenti andranno alla premiazione dei loro lavori nel Salone Consiliare, alla presenza del Sindaco e del Dirigente Scolastico. In quell’occasione potranno nuovamente incontrare nonna Miranda per un saluto e un ringraziamento speciale.