Grandi numeri per la mostra di Monet ad Asti e benefici per tutto il territorio

Una settimana prima della chiusura (prevista per domenica 16 febbraio) è già il momento di fare il bilancio della riuscita mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia” ospitata ad Asti da Palazzo Mazzetti aperta lo scorso 13 settembre.

Questa mattina, proprio presso l’elegante palazzo astigiano, si è tenuta la conferenza stampa di chiusura della mostra con il Presidente della Fondazione Asti Musei, Mario Sacco, e il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che hanno consegnato all’ospite d’onore, Vittorio Sgarbi, Presidente steering committee che già era intervenuto in occasione della presentazione e dell’inaugurazione della prestigiosa mostra, il simbolico biglietto numero 53.498.

“La mostra Monet e gli impressionisti in Normandia ha superato le aspettative, oltre ai risultati ottenuti nel 2018-2019 dalla mostra Chagall. Colore e Magia. Con oltre 50000 visitatori, l’esposizione curata da Alain Tapié, ha dato colore alla città di Asti, confermando la solida realtà della Fondazione Asti Musei, la quale in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Asti ha portato la Francia in Piemonte. Un grande successo, nel panorama artistico e turistico piemontese, frutto di un imponente lavoro di squadra che ha preceduto ed è proseguito nei 5 mesi di mostra” ha dichiarato Mario Sacco, piacevolmente sorpreso dai numeri dell’ultimo week end con circa 1000 visitatori al sabato e 1500 alla domenica.

“La mostra Monet e gli impressionisti in Normandia conferma Asti come protagonista nell’organizzazione di eventi di rilevanza culturale dal respiro internazionale, riportando in città turisti francesi orgogliosi del proprio patrimonio storico-artistico, oltre a visitatori piemontesi e di altre regioni italiane. Chiara la volontà di collaborare ulteriormente per espandere il bacino di utenza anche all’estero, creando affezione e incrementando la possibilità di occupazione legate al settore turistico sul nostro territorio” ha ribadito Maurizio Rasero, Sindaco di Asti

Pur non potendo partecipare personalmente ha fatto arrivare il suo messaggio Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte: “La Regione Piemonte non può che essere orgogliosa quando una mostra di questo livello fa tappa nei nostri territori. Il successo che la mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia” ha avuto non è solo stato un volano di richiamo per il turismo regionale ma anche per quello nazionale. La nostra regione ha bisogno di accrescere sempre di più il turismo culturale. Palazzo Mazzetti è e sarà sempre un polo d’eccellenza rappresentando sul territorio uno strumento di sviluppo culturale e turistico.”

Ottimo anche l’impatto economico che ha avuto questo importante flusso di visitatori, come ha confermato Bruno Violato, presidente dell’Associazione Albergatori e Ristoratori Astigiani: “Gennaio è sempre stato un periodo di stanca per noi ristoratori, venendo dopo le feste; invece negli ultimi due anni nei fine settimana facciamo il pieno. Per tutta la durata della mostra ho sempre avuto il ristorante completo, facendo più turni e talvolta dovendo anche mandare via la gente, per cui mi auguro proprio che a settembre ci sia una terza mostra di questo livello”.

A chiudere la conferenza è stato il breve intervento di Vittorio Sgarbi: “Il dato di visitatori della mostra è importante, un segnale che in Italia nonostante l’assenza del governo in materia, i cittadini hanno voglio di cultura. Ho già in mente una mostra che proporrò a Mario Sacco e che secondo me potrebbe portare addirittura centomila visitatori ad Asti, sto parlando di quella di Giovanni Boldini.”

In attesa di definire la mostra di settembre Mario Sacco ha anticipato che in primavera è prevista una mostra dedicata al Giro d’Italia, per celebrare il ritorno della manifestazione ad Asti, con l’arrivo di tappa in programma il 29 maggio. Nelle prossime settimana verrano svelati i dettagli della mostra primaverile.

La mostra di Monet e gli Impressionisti in Normandia sarà visitabile fino a domenica 16 febbraio.

Alla data di chiusura domenica 9 febbraio 2020 sono stati venduti i seguenti biglietti:

• Biglietti mostra Monet: 53.497

Scuole:

numero allievi (ingresso + visita guidata): 5563

numero classi (ingresso + visita guidata): 285

numero allievi che hanno aderito anche al laboratorio: 927

numero classi laboratorio: 42

Visite guidate adulti

numero persone che hanno aderito alle visite guidate: 2661

numero gruppi visita guidata: 125

• Biglietti Smarticket: 9.848

• PER UN TOTALE COMPLESSIVO: 63.345

Le previsioni di ingresso al 16 febbraio 2020, chiusura mostra, considerando le prenotazioni effettuate sono le seguenti:

Ingressi mostra Monet: si stimano oltre 57.497 persone. (Ingressi mostra Chagall al 3 febbraio 2019, chiusura mostra: 46.867 con un incremento del 23%)

Gruppi adulti prenotati: 27 gruppi per un totale di circa 670 persone

Scuole: numero 18 classi per un totale di circa 370 allievi

Ingressi Smarticket: si stimano 10.248 persone

Gruppi adulti prenotati: 3 gruppi per un totale di circa 60 persone

Scuole: numero 4 classi per un totale di circa 57 allievi

PER UN TOTALE COMPLESSIVO: 67.745 circa