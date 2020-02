Grande successo per lo spettacolo teatrale di Renata Sorba

Grande successo di critica e di pubblico ha riscosso lo spettacolo

teatrale scritto ed interpretato da Renata Sorba con la compagnia

teatrale il Teatro del Borbore di Asti.

Un duplice appuntamento ha coinvolto il gruppo, sabato 15 febbraio al RSA La Trinitè di Torino e il 22 febbraio al FuoriLuogo di Asti.

Lo spettacolo è stato rappresentato proponendo come filo conduttore una serie di monologhi con Renata Sorba e intervallati da letture di poesie e racconti con dialoghi e conversazioni che hanno coinvolto tutti i componenti del Teatro del Borbore: Lillo Agrò, Silvana Bego, Giorgio Gallo, Francesca, Ibertis, Renzo Moretto e Agostina Robba.

I temi che sono stati trattati hanno coinvolto la platea che ha potuto vivere momenti di spensieratezza e di grande riflessione ascoltando i brani e i monologhi proposti.

Il progetto verrà replicato in altre location e nelle scuole per

consentire anche un dibattito e un confronto con gli studenti.

La presidente di APRI ASTI, Renata Sorba, in entrambi gli appuntamenti ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno creduto e partecipato al progetto e all’Amplifon per il contributo, Centro Studi Cultura e Società e al CSVAA per il sostegno.