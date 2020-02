Questa mattina, giovedì 6 febbraio, presso il salone delle manifestazioni della casa di Riposo Città di Asti si è svolto l’evento finale di “Parlami”, progetto di servizio civile 2018/19” che ha avuto come destinatari gli alunni delle classi V A V B V C della scuola primaria A. Frank e gli ospiti della casa di Riposo Città di Asti.

All’evento hanno preso parte il Commissario Straordinario Giuseppe Carlo Camisola , che ha salutato e invitato a continuare con progetti intergenerazionali di questo genere e il Direttore Laura Panelli.

La mattinata si è divisa in più momenti canori, diretti dall’insegnante Fornari Roberta, in cui i bambini si sono esibiti in performance, unendo armonie passate e presenti e la visione di un video, in cui anziani e bambini hanno raccontato insieme le fasi del progetto, con discussioni su ricordi, anche emotivamente pregnanti come quelli legati alla guerra, su amori e amicizie di ieri e di oggi, sulla scuola tra passato e presente e sui giochi e i modi di comunicare diversi nel tempo.

Al termine dell’evento la volontaria del servizio Civile Eleonora Caputo ha espresso gratitudine e soddisfazione nell’aver dedicato un anno della sua a vita ad una realtà sociale (gli anziani in struttura)che mai immaginava così energici e pronti a a qualsiasi sfida proposta da generazioni molto più giovani.