Coronavirus, gli astigiani in quarantena ad Alassio saranno trasferiti a Villanova d’Asti

Si sta lavorando alacremente in Regione Piemonte per la situazione degli astigiani in quarantena ad Alassio presso l’hotel dove stavano trascorrendo il soggiorno Marino della provincia di Asti.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che domani saranno ultimati tutti i tamponi e per tutte gli astigiani che risulteranno asintomatici e negativi al virus saranno trasportati in tutta sicurezza alla casa del Pellegrino di Villanova d’Asti, dove proseguirà la fase di isolamento “volontario”, assistiti dal personale sanitario e quello della protezione civile.

“La decisione è stata concordata con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Liguria; ringrazio anche il presidente della provincia, il prefetto e il sindaco di Asti, oltre al vicepresidente regionale Fabio Carosso e all’assessore Marco Gabusi” ha concluso Cirio.

“Nell’emergenza si vede la solidarietà – è il commento invece del Sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano – Gli anziani astigiani, senza sintomi, che loro malgrado dovranno stare in quarantena, almeno saranno più vicini a casa.”