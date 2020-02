“Giornate delle figurine”: in corso ad Asti lo scambio delle figurine

Si chiude oggi l’undicesima edizione della manifestazione “Le giornate delle Figurine” ideata da Andrea Morando, patrocinata dal Comune di Asti, dalla Regione Piemonte e dall’Asl e promossa dal Centro Sportivo Italiano Asti.

Fino alle 18 al piano meno uno dell’Ospedale Cardinal Massaia è in programma lo scambio delle figurine Calciatori Panini 2019/2020, ma non solo: è possibile anche scambiare le figurine di “Me contro Te”. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca delle figurine mancanti per completare il proprio album.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla LILT di Asti.

Ma “Le Giornate delle Figurine” non si fermano alla tre giorni astigiana: è già programmato “Le giornate delle figurine in tour” con quattro tappe in provincia di Asti e una nel cuneese. Si parte l 8 marzo a Moncalvo, si prosegue il 15 marzo a San Damiano d’Asti, il 22 marzo a Canelli per chiudere il mese di marzo il 29 a Monale. Il 4 aprile tappa a Fossano e poi un nuovo originale appuntamento: il 19 aprile a Villafranca d’Asti “Subbuteo sposa la figurina”, una mostra mercato del Subbuteo con il 1° torneo di subbuteo e lo scambio di figurine e non solo…