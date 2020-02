Forte vento ad Asti, Vigili del Fuoco in azione in corso Alfieri

Un forte vento si è abbattuto in diverse parti della nostra provincia da questa mattina.

In corso Alfieri, ad Asti, i Vigili del Fuoco sono attualmente al lavoro per via del distacco di una lastra di ferro da un tetto, che fortunatamente non ha colpito nessun passante.

I Vigili stanno monitorando il tetto di un palazzo del centro storico, nei pressi di Via Palazzo di Città per capire da dove si è staccata la lastra e mettere la zona in sicurezza.

Aggiornamento ore 15. L’intervento in corso Alfieri si è concluso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche in via Petrarca, per problemi legati al vento e al distacco di parti pericolanti, mentre sono attualmente impegnati a San Damiano, a Caniglie e a Canelli, sempre per via degli effetti del vento.