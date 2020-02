Folto pubblico alla conferenza all’UTEA dell’avvocato Florio su Israele, il sionismo e Asti

Un folto pubblico si è riunito giovedì pomeriggio nel salone della Cassa di Risparmio per la conferenza dell’avvocato Luigi Florio su “Israele ieri, oggi e domani – Dal sogno sionista allo Stato ebraico, passando per Asti”, promossa dall’Università delle Tre Età – UTEA.

Florio, introdotto da Piergiorgio Bricchi, presidente UTEA, e presentato dalla giornalista Rita Balistreri, ha ripercorso la storia del popolo ebraico dai patriarchi ai giorni nostri, evidenziandone lo stretto legame con Gerusalemme e la Palestina e soffermandosi in particolare sulla nascita e lo sviluppo del movimento sionista e sulla fondazione e la crescita dello Stato di Israele.

“Il sionismo – ha sottolineato Florio – è il corrispondente per gli ebrei dei movimenti risorgimentali che l’Europa ha conosciuto nell’Ottocento; chi lo contrasta nega il diritto di Israele ad esistere”.



Il sionista astigiano Lino Jona (1918-1942) nel 1937

L’avvocato astigiano, presidente dell’Associazione Italia Israele, ha inoltre ricordato la figura di Lino Jona, figlio di Olga e Leopoldo Jona trucidati ad Auschwitz, e fratello di Enrica, unica astigiana sopravvissuta ai lager nazisti, il quale dedicò parte della sua breve vita (mori di tubercolosi nel 1942 a soli 24 anni) proprio alla causa sionista: “Jona aveva capito prima di molti altri – ha detto – a quale tragico epilogo avrebbero portato anche in Italia le leggi razziali e si adoperò attivamente per favorire l’emigrazione in Palestina, allora sotto mandato britannico, di tanti perseguitati ebrei; se fosse vissuto, credo sarebbe anche lui emigrato in Israele”.

Al termine è stata data voce a due toccanti testimonianze sul sionismo di due personaggi di cultura ormai scomparsi, l’artista ebreo Herbert Pagani e la giornalista-scrittrice non ebrea Oriana Fallaci.

Nella foto di copertina l’avv. Florio insieme al presidente UTEA Piergiorgio Bricchi e alla giornalista Rita Balistreri.