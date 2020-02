Firmato ad Asti il Protocollo d’Intesa per trasformare il bacino del Tiglione nella prima “Autostrada Verde”

La Sala Consiliare della Provincia di Asti ha ospitato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per il Contratto di Fiume del Torrente Tiglione tra i Comuni del bacino idrografico del Tiglione, delle Province di Asti ed Alessandria, e la Regione Piemonte.

Entro il 2021 verrà realizzato il primo prototipo di “autostrada verde”, un’opera realizzata per proteggere la zona dal dissesto idrogeologico e migliorare la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici. Lungo il torrente saranno piantati 65.000 alberi e 2.800 pioppi entro il 2021 alla scopo di proteggerlo dalla portata delle piogge e migliorare la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici. La gigantesca «infrastruttura verde» correrà per 34 chilometri di argini, e secondo i calcoli del Settore Tutela delle acque della Regione filtrerà alcune sostanze inquinanti che dai terreni non si sverseranno più direttamente nel torrente grazie alla barriera naturale costituita dalla nuova vegetazione. Secondo uno studio dell’università di Agraria di Torino la fortificazione verde dovrebbe inoltre favorire l’impollinazione delle coltivazioni e impedire la prolificazione degli arbusti esotici che danneggiano gli argini.

“Sono molto soddisfatto del fatto che un progetto così importante per l’ambiente, venga avviato nella mia Provincia. – commenta Carosso – E’ importante riqualificare l’ambiente che ci circonda, un plauso ai Comuni che si sono uniti e hanno fatto squadra per aderire al bando della Regione.”

Oltre alla Regione sono otto i Comuni coinvolti: Belveglio, Isola d’Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti e Vinchio. A questi si aggiungono le due province di Alessandria e Asti.