Enaip Piemonte: 30 studenti sfatano i luoghi comuni su lettura e social

I ragazzi di oggi non leggono più. Stanno sempre con le cuffie nelle orecchie e la testa bassa sui cellulari. I social li stanno rovinando.

Frasi e luoghi comuni che Enaip Piemonte, agenzia di formazione professionale, con 16 sedi in Piemonte, e ADD, casa editrice torinese, hanno deciso di sfatare con un progetto dal titolo “Igers_ingioco”, in cui hanno coinvolto 30 studenti e studentesse dai 14 ai 18 anni.

Partendo da un’esperienza di lettura in classe, del libro “Le mie vite in gioco” di Ian Sagar, atleta paralimipico che ha saputo trasformare gli ostacoli in opportunità, gli studenti sono stati accompagnati dai docenti a guardare dentro loro stessi, per provare a dare un nome alle loro paure o alle loro difficoltà, e a mettersi in gioco per superarle.

Dopo la lettura, ogni ragazzo è stato invitato a scegliere una frase significativa del libro, per riflettere attraverso le parole dell’autore sulle difficoltà incontrate; a raccontare in un video di 30”, con l’aiuto delle mani, un momento in cui si è sentito fragile, inerme; a fare una foto, con in mano una polaroid, che contenesse l’oggetto che gli ha permesso di superare quel momento di difficoltà.

Il tutto è diventato una pagina IG @igersingioco dove ogni giorno viene pubblicata la storia di un/a ragazzo/a.

Trenta voci che raccontano cosa si provi a essere derisi davanti a tutti. Come la timidezza possa farti balbettare, persino il tuo nome. L’amaro di un fallimento. Il dolore di una sconfitta. Tutto l’amore che può contenere l’ultima foto fatta con la propria madre.

Trenta immagini che dimostrano quanto sia importante avere degli amici accanto, quanto la musica possa essere un modo per evadere, come il silenzio a volte non sia menefreghismo ma riflessione, come un oggetto appartenuto a chi ora non c’è più possa evocare momenti felici e dare forza.

Trenta studenti capaci di fare tremare i polsi. Pronti a farlo con chiunque abbia voglia di ascoltarli e di mettersi in gioco.

I 10 migliori studenti saranno scelti da ADD per partecipare a tre giornate di workshop in casa editrice, dal 16 aprile al 7 maggio, per realizzare un booktrailer per un nuovo libro pubblicato da ADD, “L’Europa in viaggio” di Marco Magnone.

Tra questi, 4 saranno scelti per partecipare al Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio, presso lo stand di ADD, dove collaboreranno con lo staff della casa editrice.

Un progetto che dimostra come in fondo la lettura e i social siano solo due modi differenti di raccontare storie; uno lontano dai giovani ma con un grande potere, quello di far riflettere e rendere consapevoli; l’altro vicinissimo ai ragazzi, immediato, coinvolgente, spesso sottovalutato da un pubblico adulto e acculturato. Insieme possono essere la via giusta per diffondere in modo alternativo, tra i giovani, contenuti culturali.

Per seguire le loro storie https://www.instagram.com/igersingioco/