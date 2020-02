Emergenza coronavirus, le scuole in Piemonte riaprono agli studenti mercoledì

Dopo lunghe ore di attesa è giunta la decisione relativa alle scuole della Regione Piemonte per l’emergenza coronavirus in corso.

Dopo la conferenza con le Regioni, il Governo ha deciso di riaprire le scuole lunedì, tranne che in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, ma la Regione Piemonte ha preso la decisione per la riapertura lunedì per il personale per effettuare la pulizia speciale con igienizzazione straordinaria dovuta alla situazione contingente ed il ritorno a scuola degli studenti per mercoledì. La Regione ha deciso così insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, guidato da Dirigente Fabrizio Manca.

Nelle giornate di lunedì e martedì sarà effettuata la disinfezione secondo le modalità indicate a tutte le scuole del Piemonte, operazione in cui sarà coinvolta anche la Protezione Civile, a supporto degli istituti. “Queste disposizioni valgono per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le agenzie di formazione, tranne che per le Università, che hanno una loro autonomi” – ha sottolineato il Presidente Alberto Cirio in conferenza stampa.

Si va così verso una graduale ripartenza perché da lunedì anche tutte le altre attività partiranno con particolari attenzioni che saranno indicate nel decreto che verrà emanato domani dal Governo.

In una concomitante riunione in provincia, il vicepresidente Fabio Carosso ha specificato che saranno valutati casi speciali come ad esempio quello di Portacomaro.

Anche il Presidente della Provincia di Asti ha scritto ai sindaci con alcune indicazioni specifiche: “Da lunedì 2 marzo il Piemonte riparte. Si ritorna gradualmente alla normalità. Seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note nelle prossime ore dal Governo nazionale, da lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni. Per le SCUOLE il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l’organizzazione delle attività e l’igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni.”