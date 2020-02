Emergenza Coronavirus in Piemonte: ecco i numeri di telefono da chiamare

La Regione Piemonte sul proprio profilo twitter dichiara che è in fase di attivazione un numero verde dedicato all’emergenza coronavirus.

Nel frattempo si ricorda che il numero verde 800333444 generico della Regione Piemonte è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Per informazioni o chiarimenti è possibile inoltre scrivere una email all’indirizzo 800333444@regione.piemonte.it

Questa mattina l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi sulla propria pagina facebook ha postato il seguente messaggio e la foto che riportiamo in calce all’articolo: “Voglio farmi portavoce degli operatori chiedendo di non chiamare i numeri di emergenza tradizionali per richieste di assistenza in merito al coronavirus ma utilizzare l’apposito numero 1500 o il tuo medico o la guardia medica.”

NON bisogna quindi chiamare il 112, da utilizzare per le altre emergenze e neanche il numero verde della Lombardia (che inizia con 800894…) che da questa mattina gira su diverse chat di whatsapp e gruppi di facebook.