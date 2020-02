Emergenza Coronavirus, chiuse scuole ed università in Piemonte

Da domani, lunedì 24 febbraio, viene sospesa l’attività didattica presso il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti. La sede di piazza De Andrè rimarrà chiusa fino a nuove comunicazioni. Stop alle lezioni, corsi, sessioni esame programmate per tutti i corsi di laurea attivi (Infermieristica, Scienze Motorie, Agraria, Servizio Sociale), così per tutte le altre attività formative pubbliche ospitate presso la sede astigiana. La decisione è maturata a seguito delle dichiarazioni, diramate dagli organi di informazione, dai vertici accademici Piemontesi, precisa in una nota stampa il presidente del consorzio Astiss, Mario Sacco.

La Regione Piemonte ha deciso di chiudere tutte le scuole per ogni ordine e grado per tutta la settimana, in via precauzionale, in tutta la Regione, quindi anche in Asti e provincia.