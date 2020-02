Emergenza coronavirus: “Attenzione alle truffe, nessun controllo a domicilio se non è concordato”

A Torino si è tenuta una conferenza stampa con il prefetto, il questore e la sindaca di Torino, per fare il punto sulla situazione.

Durante la conferenza stampa si è anche invitato i cittadini a fare attenzione alle truffe, in quanto sono arrivate segnalazioni di persone che si presentano in case abitate da anziani con il pretesto di falsi controlli sanitari. Nel caso accada, contattare subito le forze dell’ordine, in quanto la procedura prevede che nessuno possa presentarsi nelle case per fare accertamenti sanitari senza essere prima stato in contatto e averlo concordato con gli interessati.

E’ stato registrato un aumento di notizie false e allarmistiche. E’ stato ricordato che diffondere false informazioni atte a turbare l’ordine pubblico è un reato, e si sono invitati i cittadini a segnalarlo alle forze dell’ordine.

In ogni caso non si segnalano problemi di ordine pubblico, in quanto i cittadini stanno osservando ordinatamente tutte le indicazioni loro fornite con l’ordinanza.

Ecco altri punti, già noti, che sono stati ribaditi durante la conferenza stampa:

-I medici di base anello fondamentale. Nella conferenza stampa è stato poi sottolineato che i medici di medicina costituiscono uno snodo importantissimo per la gestione della situazione. Devono privilegiare gli appuntamenti telefonici e avranno a disposizione i dispositivi di protezione individuale in caso di contatto con i pazienti.

-Non intasare il 112. In queste ore sono giunte alle centrali operative del 112 numerose telefonate di tipo non emergenziale ma per richiesta di informazioni. E’ un intasamento che deve essere evitato per poter dare assistenza ai cittadini che ne hanno davvero bisogno. Meglio telefonare al medico curante o al 1500.

-L’800.333.444 il solo numero verde. Dato che stanno circolando informazione errate, si ribadisce che l’800 333 444 è l’unico numero verde della Regione Piemonte attivo e autorizzato a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori. Per informazioni o chiarimenti è anche scrivere a 800333444@regione.piemonte.it Non esistono altri numeri verdi ufficiali a disposizione dei cittadini piemontesi.

Nel pomeriggio verrà emanata una circolare esplicativa dell’ordinanza. L’assessore regionale alla Sanità ha annunciato che entro oggi la Regione Piemonte emanerà una circolare esplicativa sull’ordinanza di ieri sul Coronavirus.

Il documento, è stato precisato nel corso della conferenza stampa, conterrà chiarimenti sulle criticità che sono state sottoposte nelle ultime ore e sarà adottato in accordo con la Regione Lombardia, in modo da evitare spostamenti soprattutto nelle zone di confine.