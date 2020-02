Emergenza Coronavirus, ad Asti la diretta della Messa delle Ceneri su Youtube

In seguito alle misure prese dalla Diocesi di Asti per attenersi alle disposizioni di prevenzione per l’emergenza Coronavirus, il Mercoledì delle Ceneri ad Asti non si potrà partecipare alla Messa e all’imposizione delle Ceneri. Ma, chi lo vorrà, potrà comunque raccogliersi in comunione spirituale grazie all’iniziativa di Don Mauro Canta, viceparroco della Parrocchia di San Pietro, in Asti.

Don Mauro, per poter dare, comunque, la possibilità a tutti di poter assistere alla messa ha deciso di celebrarla in diretta web sul canale Youtube dell’oratorio di San Pietro su consiglio dei giovani della Comunità.

“Ho deciso di celebrare la Messa del mercoledì delle ceneri su Youtube per permettere a tutti di poter partecipare alla comunione, almeno in modo spirituale”, commenta Don Mauro.

“Ho scelto il canale di Youtube – prosegue – perchè è accessibile a tutti, non come altri social dove è necessario iscriversi. Così chiunque potrà, se lo vorrà, seguire la Messa. Se il 1 marzo ci saranno di nuovo le celebrazioni, si potrà invece ricevere l’imposizione delle Ceneri”.

La messa verrà quindi celebrata da Don Mauro a porte chiuse, in forma privata, e mandata in diretta web alle 21. Per assistere alla celebrazione ci si dovrà collegare al link https://www.youtube.com/channel/UCXyjkHPWJF-wQ02_3dWysCQ .

“L’orario – ci spiega Don Mauro – è stato scelto per dare la possibilità a chi lavora di poter seguire la Messa, che sarà valida a tutti gli effetti. E’ un modo diverso di utilizzare le nuove tecnologie che sono a nostra disposizione, per far capire anche ai giovani che i social possono essere utilizzati anche in modo positivo”.

Intanto l’invito della Diocesi è quello di assistere alla celebrazione eucaristica di Papa Francesco che verrà mandata in onda in diretta, dalle 16.30, su Tv2000, al canale 28 del digitale terrestre.