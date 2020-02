EduGamers for kids: al via nella Scuola Primaria di Ferrere i laboratori per un uso consapevole dei videogiochi

Cominciano oggi nella Scuola Primaria di Ferrere, i primi laboratori del progetto EduGamers for kids, a cura di Crescere Insieme Onlus di Torino.

I percorsi, della serie “Imparo Giocando”, esploreranno alcuni videogiochi per accompagnare i bambini a scoprire tutto quello che si può trovare dentro un video game, se solo si guarda con gli occhi giusti. Ad accompagnare i bambini in questo percorso ci saranno gli “EduGamers”, educatori professionali con esperienza pluriennale, psicologi e gamer (giocatori).

I videogiochi proposti nei laboratori non saranno quelli cosiddetti “educativi”, ma al contrario quelli maggiormente diffusi e noti tra i giovanissimi.

“E’ con video games di massa che i nostri ragazzi comunemente giocano, si confrontano, si divertono – spiegano i referenti del progetto – Ed è proprio da questi mondi nei quali i nostri ragazzi si perdono così volentieri che si vuole partire.

Mentre le classi saranno impegnate in lotte fantasmagoriche, giocando in singolo oppure in squadra, gli EduGamers forniranno ai piccoli giocatori gli strumenti per comprendere la magia che hanno in mano: la forza narrativa dei video games, la loro capacità di sviluppare e allenare le soft skills, le opportunità che offrono per l’espressione e la comprensione del proprio sé, ma anche l’estrema potenza che li caratterizza, potenza che li rende oggetti da usare con la testa, con consapevolezza e senso critico.

Alla fine del percorso i bambini, in un incontro finale, presenteranno ai genitori il lavoro svolto con l’ausilio di un video che documenterà passo passo le varie scoperte sul mondo dei videogiochi.

“La maggior parte dei genitori e degli insegnanti non solo non è un giocatore, ma guarda con diffidenza ai videogiochi e alle loro caratteristiche – continuano gli educatori – Questa resistenza spesso va di pari passo con una certa sfiducia nei confronti delle nuove tecnologie. Ma se è vero che l’Italia secondo il DESI (Digital Economy and Society Index) è quartultima in Europa per competenze digitali, perché non partire proprio dalla consapevolezza del grande potenziale dei videogiochi, digitale alla portata di tutti, per traghettare le giovanissime generazioni e, perché no, anche quelle meno giovani nel futuro? “

Un modo, quindi, per non demonizzare i videogiochi, ma per presentarne gli aspetti positivi attraverso un approccio condiviso con le famiglie ed un uso consapevole.