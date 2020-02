È il 3 febbraio, ma ci sono temperature da piena estate: quasi 27° a Govone

Temperature calde come in estate. In queste ore la colonnina di mercurio è schizzata su valori praticamente estivi su tutta la nostra provincia.

A Govone si sono toccati quasi i 27 gradi, un valore di tutto rispetto anche in piena estate. Quasi 20 gradi in queste ore anche ad Asti: la centralina Arpa del Tanaro segna oltre i 22 gradi, 20,9 nella zona nord.

23 gradi a San Damiano, 23 gradi e mezzo a Moncalvo, oltre i 23 gradi a Montegrosso. Merito, o colpa, di una forte fohn che ha fatto cadere veri e propri record. L’ ennesimo episodio caldo di un inverno che in realtà é stato un lungo tardo autunno. Il cambiamento climatico bussa con forza anche alle porte del Monferrato.