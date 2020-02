Durazzo chiama, Moncalvo risponde: consegnati i proventi delle iniziative benefiche per l’Albania

Come anticipato una settimana fa, una delegazione del Comune di Moncalvo lo scorso fine settimana si è recata in Albania, presso la città di Durazzo, per visitare le zone colpite dal violento terremoto dello scorso 26 novembre.

La delegazione moncalvese, guidata dal vicesindaco Andrea Giroldo, ha incontrato le autorità locali, portando il ricavato di circa 2400 euro delle iniziative a scopo benefico organizzate nelle settimane precedenti a Moncalvo dalla comunità albanese, in collaborazione con il Comune di Moncalvo, la Proloco Moncalvo e il Leo Club Moncalvo: una grande operazione di solidarietà che si è concretizzata nel migliore dei modi.

Il gruppo moncalvese è stato calorosamente accolto dal vicesindaco di Durazzo Florian Tahiri che ha espresso parole di profonda gratitudine per l’impegno solidale aleramico e ha accompagnato il vicesindaco Giroldo presso tre famiglie particolarmente bisognose di Durazzo, che hanno subito maggiormente le conseguenze del sisma, alle quali è stata consegnata personalmente la somma in denaro.

“Sono onorato di essere stato al fianco della nostra comunità albanese in questa missione di solidarietà nella loro terra madre. Non dimenticherò mai i palazzi sventrati, il degrado, la povertà. Non dimenticherò mai nemmeno la speranza che ho visto negli occhi delle persone che abbiamo aiutato, né la forza d’animo del collega Vicesindaco Florian Tahiri, giovane coraggioso, così come la bellezza di quel territorio. Sarà lunga e difficile, ma sono certo che vi riprenderete. Moncalvo è con voi” commenta così la toccante esperienza Andrea Giroldo.