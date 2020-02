In Piemonte riprendono le messe da domani, domenica 1 marzo

“Sentito il Presidente della Regione Piemonte e il Prefetto Moderatore, Mons. Cesare Nosiglia, Presidente CEP, e i Vescovi piemontesi comunicano che domani, domenica 1° marzo 2020, in conformità con la circolare che verrà emanata più tardi, potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza.” E’ quanto dichiarato pochi minuti fa da un Comunicato Stampa dei Vescovi del Piemonte, per un graduale ritorno alla normalità.