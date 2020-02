Definito a Mombercelli il calendario eventi 2020 di Momber C’E’

In un momento in cui l’attenzione è rivolta ad altro, c’è chi si dà da fare per guardare aventi, in attesa del ritorno alla normalità.

Ecco così spuntare il calendario eventi di Momber C’E’, la Proloco di Mombercelli, come una boccata di ossigeno, per proiettarci alla prossima estate, con gustosi appuntamenti enogastromici e coinvolgenti serate musicali, ed iniziare poi a sentire profumi autunnali come quelli del tartufo.

È ora quindi di prendere nota delle date degli eventi principali dell’anno. Ritorna lo “Street Food Festival“, dal 4 al 5 Luglio, in piazza I Maggio in località Piana, con due giorni dedicati alle specialità del territorio e non solo.

Da segnare anche la nuova edizione di “REwineD Festival“, in piazza Alfieri, tra musica ed enogastronomia, in programma dal 20 al 23 Agosto. Infine, dal 17 al 18 Ottobre, fari puntati sulla “40a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco“.

Ma non finisce qui. Nel frattempo, anche quest’anno, sulle colline di Mombercelli stanno “spuntando” le bottiglie giganti decorate da diversi artisti, che diventeranno installazioni permanenti in punti panoramici collegati da un sentiero. Un’iniziativa che va nella direzione di promuovere il paese verso un turismo green, per gli amanti della natura e del movimento. La prima bottiglia è già installata, non resta che aspettare le altre per poi andare a scoprirle con una bella camminata rigenerante tra i Paesaggi Vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.