Danni e incendi per il forte vento sull’astigiano, intenso lavoro per i Vigili del Fuoco

Il forte vento che ha spazzato per tutta la giornata sull’astigiano, con raffiche che hanno sfiorato gli 80 km/h, ha causato diversi disagi.

Sono stati molteplici gli interventi dei Vigili del Fuoco di Asti in tutta la provincia per incendi, rimozione alberi o altri ostacoli sulle strade.

A partire dall’ora di pranzo fino alla sera, gli uomini del comando provinciale sono stati impegnati sono stati impegnati per la rimozione di parti pericolanti, tegole e camini a Nizza Monferrato, ad Asti (in zona Santa Caterina e in Via Zangrandi) e tra Tigliole e Baldichieri; diversi gli interventi per mettere in sicurezza degli alberi pericolosi: nei pressi di Cortandone, ad Asti in zona Valgera e Portacomaro Stazione.

Altri interventi sono stati effettuati per liberare le strade da ostacoli portati dal vento tra Cortandone e Cortazzone e tra Refrancore e Quattordio.

Inoltre il vento ha anche alimentato diversi incendi boschivi che hanno impegnato i Vigili nelle operazioni di spegnimento vicino a Coazzolo, a Montegrosso d’Asti , a Portacomaro e a Priocca.