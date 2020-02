Dall’Artom e il Castigliano due iniziative per le scuole astigiane contro il Coronavirus

In piena emergenza sanitaria arriva dal mondo della scuola un contributo per la prevenzione, il trattamento del Coronavirus. In particolare, sono l’Artom e il Castigliano che si stanno mobilitando con due tipi di iniziative, sotto la guida del Dirigente Scolastico Franco Calcagno.

L’Istituto Artom sta progettando la produzione di una sostanza tipo Amuchina, disinfettante per le mani, da distribuire alle scuole della provincia a titolo simbolico.

Inoltre l’Istituto Castigliano, indirizzo Socio Sanitario, in collaborazione con l’Artom, sta progettando un video che spiegherà le buone pratiche che ci vengono suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo tale da portare un contributo al tutto mondo scolastico, alla scuola provinciale e non solo, per sensibilizzare e per rispondere agli studenti alle domande sul Coronavirus non appena rientreranno nelle classi dalle vacanze e dalla settimana di chiusura preventiva.