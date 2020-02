Dal noccioleto all’orto sul balcone: aperte le iscrizioni ai corsi agronomici del Consorzio Co.Al.A.

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi Agronomici organizzati dal servizio EducAmbiente del Consorzio Co.Al.A.

Obiettivo: conoscere e sperimentare le tecniche di coltivazione e cura delle piante per avvicinarci alla natura in un’ottica di sviluppo di una società sostenibile.

Alla classica proposta di Orticoltura saranno affiancate nuove proposte: l’orto sul balcone e un incontro dedicato alla coltivazione del noccioleto (per iscrizioni: 3342587386 o educambiente@consorziocoala.org).

Noccioleto come coltivarlo

Si tratta di una lezione teorica su come coltivare nocciole condotta dal professor Federico Calizzano. Saranno date informazioni dall’impianto al raccolto e tutte le indicazioni su concimazione e messa a dimora. L’incontro sarà il 15 febbraio dalle 14,30 alle 17.30 in via Carducci 28 ad Asti (costo 28 euro).

Orto sul balcone

Sempre più persone vogliono propvare il piacere di raccogliere direttamente la verdura dal proprio terrazzo. Per andare incontro alle loro richieste sarà attivato un corso condotto dall’agrotecnico Luca Roffinella.

L’incontro sarà il 5 marzo dalle 20.30 alle 23 in via Puccini 11, sempre ad Asti. (costo 28 euro).

Orticoltura

Quattro incontri, condotti dall’agrotecnico Luca Roffinella, per avvicinarsi o approfondire le tecniche base con approccio biologico per la gestione di un orto famigliare.

Saranno proposti due incontri teorici nei giovedì 12 e 19 marzo dalle 20,30 alle 23 all’Astirooms di via Puccini 11 e due incontri pratici nei sabati 21 e 28 marzo dalle 14,30 alle 17 (Costo 7 euro).

PROGRAMMA

lezioni teoriche (2 lezioni della durata 2 ore):

scelta del luogo idoneo

la nutrizione delle orticole nella gestione biologica

gestione del suolo nell’orto biologico

semine e trapianti

irrigazione dell’orto

gestione della malattie con la lotta biologica

lezioni pratiche (2 lezioni della durata di 3 ore):

lavorazioni del terreno e preparazione delle aiuole

la concimazione

le semine e i trapianti

interventi di gestione delle piante durante la crescita

Iscrizioni entro l’11 marzo telefonando al 3342587386 o inviando una mail a: educambiente@consorziocoala.org