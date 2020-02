Dal M5S di Asti parte l’iniziativa “Alberi per il futuro”

Parte a pieno regime “Alberi per il futuro”, l’iniziativa made MoVimento 5 Stelle arriva ad Asti, in data sabato 4 aprile 2020.

Per la piantumazione, in collaborazione con il Comune, sono state individuate le zone di Via Pertini (parcheggio fronte ospedale), C.so Matteotti e Parco Borbore. Verranno acquistati alberi di acero palmato e ciliegio selvatico, in grado di assorbire un elevato quantitativo di smog.

Ogni albero assorbe circa 15 kg di anidride carbonica, produce ossigeno per quasi 3 esseri umani, assorbe ozono e migliora il microclima.

Creare boschi urbani è un toccasana per la biodiversità. Nelle aree urbane ripopolate di piante ed alberi, la temperatura si abbatte naturalmente di 1-2 gradi.

Di seguito troverete il link per effettuare la vostra donazione. Il vostro sostegno sarà fondamentale per la buona riuscita dell’evento!

https://www.gofundme.com/