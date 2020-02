Dal Comune di Asti aiuti e solidarietà alla Cina

Il Comune di Asti, legato da un patto di amicizia con la Città di Nanyang nella regione cinese dell’Henan, ha ricevuto dal suo ospedale più importante la richiesta disperata di aiuto per il reperimento di materiale (mascherine, tute, ecc.).

Il Sindaco Rasero nei giorni scorsi ha scritto al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ed al Presidente del Comitato di Solidarietà Stefano Alasia chiedendo di attivarsi per una raccolta fra tutte le ASL del Piemonte: anche pochi pezzi da ognuno possono consentire di mettere insieme un quantitativo importante che in pochi giorni l’Amministrazione potrebbe far recapitare.

“La popolazione cinese – dichiara il Primo Cittadino – sta facendo e continua a fare uno sforzo considerevole per affrontare e limitare l’emergenza. Sono convinto che tutti noi con un piccolo contributo possiamo contribuire a migliorare la situazione”.