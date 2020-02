CrescereInsieme cerca collaboratore/trice per la gestione del Centro San Paolo di Canelli

Riceviamo e pubblichiamo.

A far data dal 24-02-20, è pubblicato il bando esplorativo per l’individuazione di un soggetto interessato alla collaborazione nell’ambito della gestione del centro polifunzionale San Paolo di Canelli (AT).

Tutte i dettagli necessari e il testo del bando sono reperibili al link http://www.crescere-insieme.it/centro-san-paolo.

Oggetto del bando è l’affidamento del ruolo di operatore/trice responsabile della gestione delle attività di bar ristorazione e spazi polifunzionali all’interno degli immobili della Parrocchia San Leonardo affidati alla Cooperativa CrescereInsieme Impresa Sociale siti in Viale Italia 15 a Canelli (AT) denominato Centro San Paolo.

I requisiti del/la candidato/a richiesti, sia in termini di esperienza sia di requisiti, per concorrere alla posizione sono indicati nel bando.

Modalità di presentazione della candidatura: il/la candidato/a dovrà presentare un CV modello Europeo con lettera di presentazione/motivazione contenente quanto richiesto al punto “Requisiti del candidato” e una copia del bando firmato e datato per presa visione esclusivamente all’indirizzo email info@crescere-insieme.it entro il marzo 2020 ore 24 .00.

PER INFO: Chiara Prazzo 327 080 8804.