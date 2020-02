Cosa fare nel fine settimana? Gli eventi del week end dell’Astigiano

Dopo la pausa invernale ritorna la rubrica del venerdì con gli appuntamenti del fine settimana in Asti e provincia, e ritornano anche un sacco di cose da fare!

Siamo nell’ultimo fine settimana di Carnevale che si festeggia in tanti paesi. Oggi, venerdì 21, fanno festa i Centri CONI mentre domenica si festeggia a Castelnuovo Belbo e Serravalle d’Asti mentre martedì 25 a Castiglione d’Asti è in programma una giornata speciale per il martedì grasso.

Restiamo a Castiglione, ma torniamo a questa sera, con “La Vijà” nell’ambito della rassegna “Cuntancura 2020”. Sarà invece un week end enogastronomico ad Azzano degustando Fritto Misto, mentre domenica a Canelli va in scena la prima di “Alice nel paese delle meraviglie” del Teatro degli Acerbi.

Per la serie Aspettando Asti Benessere, alla Bottega Altromercato di Via Cavour, ad Asti, sabato è in programma una giornata dedicata a Linfavita, storica azienda italiana impegnata nella produzione di integratori naturali.

Anche lo sport è protagonista in questo weekend: al PalaErrebi ad Asti c’è in palio questa sera il titolo tricolore di Boxe, con Oliha Etinosa opposto a Carlo De Novellis (tutte le info QUI) mentre per tre giorni all’Ospedale Cardinal Massaia ci si diverte con le Giornate delle Figurine.

Scoprite tutti i dettagli nella nostra sezione speciale “Cosa fare nell’Astigiano”, sempre aggiornato con le nostre migliori proposte: per le info di questi ed altri eventi clicca QUI .