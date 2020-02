Asti, corso di formazione volontari in Assistenza malati in cure palliative: posticipato l’inizio

A causa dell’emergenza Coronavirus, il corso di formazione volontari il cui inizio era in programma il 9 marzo, è stato posticipato al 20 aprile. Invariato il numero delle giornate di formazione.

LE NUOVE DATE

Quest’anno saranno quattro le giornate dedicate alla formazione: lunedì 20 aprile, lunedì 27 aprile, lunedì 4 maggio, lunedì 11 maggio. Tutti i corsi si svolgeranno dalle 17 alle 19.30. La decima edizione del corso di formazione volontari è organizzata dall’associazione Con Te OdV, con la preziosa collaborazione del Personale sanitario ASL AT.

Patrocinato dal Comune di Asti e dall’ASL AT, il corso intende formare volontari attenti e consapevoli nell’Assistenza malati in cure palliative, malati gravi e sostegno alle famiglie.

I volontari dell’associazione, suddivisi in due gruppi di lavoro, scelgono di stare accanto alla persona malata oppure di occuparsi dell’ amministrazione e dell’organizzazione di eventi e attività divulgative.

“L’associazione astigiana Con Te OdV è una realtà in grande crescita. Ciò anche in ragione dell’imminente impiego dei nostri volontari in altri ambiti ospedalieri, oltre che a sostegno dei pazienti in cure palliative. Da qui l’esigenza di inserire nuove persone capaci e volenterose nell’aiutare il prossimo, che condividano i nostri obiettivi. Si tratta di una vera e propria missione d’amore in contesti come la malattia grave e il fine vita, in cui avere una persona accanto è importante più di qualsiasi materialità. Invito dunque tutti a essere sensibili al tema e a iscriversi al corso gratuito, che formerà i futuri volontari, che saranno impiegati nei vari gruppi di lavoro, secondo le proprie disponibilità di tempo, aspirazioni e attitudini”, spiega il vicepresidente di Con Te OdV, Luigi Fassi.

La presenza dei volontari a fianco della persona malata, in ospedale e a domicilio, consente di proporre iniziative a carattere ricreativo, promuove il mantenimento degli interessi personali, offre una relazione non necessariamente legata alle problematiche e alle preoccupazioni connesse alla malattia.

Il corso gratuito, che si terrà in Asti, presso la sede dell’associazione Con Te OdV (corso Savona 237), sarà tenuto dai volontari dell’associazione e dal personale sanitario: medici, infermieri e altre figure professionali.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni al corso contattare la segreteria dell’associazione Con Te OdV (aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13), al 334-2189803 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@con-te.org. Ulteriori informazioni saranno rese note sul sito www.con-te.org e sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione Con Te OdV.