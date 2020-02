Coronavirus, slitta la decisione sulle scuole: domani il decreto ministeriale

Ancora nessuna decisione in merito all’apertura o alla proroga della chiusura delle scuole per la prossima settimana.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la conferenza stampa in Prefettura a Torino ha comunicato che il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è atteso per la giornata di domani. Ieri dalla regione era partita la proposta per riaprire le scuole già da lunedì, ma con le lezioni sospese in modo da fare la disinfestazione dei locali e poi da metà settimana prevedere il riavvio delle lezioni.

Cirio ha inoltre confermato che l’ordinanza della Regione con le misure di contenimento in scadenza domani sarà valida fino a domenica 1 marzo per recepimento del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulle misure successive a tale data si attende la decisione del Governo che va nella direzione di una ordinanza unica e armonizzata il più possibile.

Con molta probabilità il decreto sarà diversificato in base alle situazioni della varie regioni, con un’attenzione particolare a quelle considerate cluster ; mentre il Piemonte non ha un suo focolaio del virus in quanto tutti i casi sono riconducibili al ceppo lombardo. Il Piemonte auspica, se possibile, un graduale ritorno alla normalità a partire dalla prossima settimana.

Lunedì mattina intanto è stato convocato un incontro in Regione con le categorie produttive per istituire una cabina di regia sulle criticità provocate dalla situazione.

Di seguito il video con l’aggiornamento del Presidente della Regione sulla situazione in Piemonte.