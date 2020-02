Coronavirus, rientra in Piemonte la comitiva degli astigiani ospitati ad Alassio

L’assessore alla Sanità del Piemonte, con il direttore del settore elisoccorso 118 regionale, è partito questa mattina in elicottero per l’aeroporto di Albenga.

Qui è stato prelevato dal 118 della Liguria e portato ad Alassio, dove sono ospitati in un albergo i 32 astigiani esposti al contagio del coronavirus “COVID-19”.

Dalla cittadina ligure, una volta disponibili i risultati del test, organizzerà il rientro in Piemonte di tutti i corregionali, suddivisi in tre categorie:

i negativi verranno posti in isolamento fiduciario domiciliare;

i casi positivi, se asintomatici, verranno posti in isolamento domiciliare;

se sintomatici, si valuterà se necessiteranno di un ricovero ospedaliero o se sia sufficiente l’isolamento a domicilio.

Nel frattempo da Settimo Torinese sta partendo il pullman della Croce Rossa, con l’assessore regionale Marco Gabusi, che riporterà nella nostra provincia tutti gli astigiani che risulteranno negativi al tampone. Previste anche le ambulanza per l’eventuale trasporto di coloro che dovessero risultare positivi.